"Lakers, Russ'ı kovalama konusunda gelişme kaydetti" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'u kovalama konusunda "gelişme kaydettiği" iddia edildi.



Lakers'ın gelecek sezon için Westbrook'u kadrosuna katma olasılığının hala ihtimaller dahilinde olduğu görüldü.



Philadelphia 76ers muhabiri Austin Krell'e göre Lakers, Wizards yıldızını kovalama yolunda bir miktar "gelişme kaydetti":



"Lakers'ın Russell Westbrook'u kovalama konusunda, değeri ne olursa olsun, biraz gelişme kaydettiğini duydum."



32 yaşındaki point guard, geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asist ortalamaları tutturmuştu. Wizards'ın playofflara kalmasına yardımcı olmuş olsa da, ekip ilk turda elenmişti.



