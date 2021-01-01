Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Lakers, Russ'ı kovalama konusunda gelişme kaydetti" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'u kovalama konusunda "gelişme kaydettiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'u kovalama konusunda "gelişme kaydettiği" iddia edildi.

Lakers'ın gelecek sezon için Westbrook'u kadrosuna katma olasılığının hala ihtimaller dahilinde olduğu görüldü.

Philadelphia 76ers muhabiri Austin Krell'e göre Lakers, Wizards yıldızını kovalama yolunda bir miktar "gelişme kaydetti":

"Lakers'ın Russell Westbrook'u kovalama konusunda, değeri ne olursa olsun, biraz gelişme kaydettiğini duydum."

32 yaşındaki point guard, geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asist ortalamaları tutturmuştu. Wizards'ın playofflara kalmasına yardımcı olmuş olsa da, ekip ilk turda elenmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal