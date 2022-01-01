"Lakers, Russ deneyinde 'fişi çekmeye' hazır değil!" iddiası

Los Angeles Lakers'ın "Russell Westbrook deneyi için fişi çekmeye hazır olmadığı" iddia edildi.



Russ sezonda şu ana dek Lakers için beklenen performansı gösterememesiyle ve takımın sezonda 26-31 derecesinde olmasıyla, birçok taraftar bu yıl için pes etmiş ve yeni bir şey denemeye hazır hale gelmiş durumda.



Ancak "Brian Windhorst & Hoop Collective" isimli podcast'te konuşan ESPN yazarı Ramona Shelburne'e göre, Lakers yönetimi geleceğini başka bir riskli takas yapmak için paketlemek yerine, mevcut projenin nasıl ilerleyeceğini görmeyi tercih ediyor:



"Lakers'ın, Russell Westbrook deneyinde fişi çekmeye henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Bence takım, koç ve teknik ekip, bu planın işe yaramadığını söylemek için yeterince şey yapmamış gibi hissediyor. Russell Westbrook, geleceğin Hall of Fame oyuncusu ve onu kullanmanın farklı yolları var.



Bu arada, tüm olan bitenlerden Russ da sorumlu. İstese daha da değişebilir. Ama bence onu elde etmek için çok fazla şeyden vazgeçmiş gibiler ve doğru kullanılırsa gerçekten yetenekli bir oyuncu. Bu sezon takımda, daha önce iyi olduğu herhangi bir şekilde kullanılmış değil."



Lakers, Westbrook'u almak için kadronun çoğunu elden çıkarmıştı. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope ve Montrezl Harrell gibi oyuncular, bu sezon 18.3 sayı, 7.8 ribaund ve 7.6 asist ortalamalarıyla oynayan Russ'ı takas etmek adına gönderilmişlerdi.



