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Lakers, Reaves'in 0.9 kala gelen üçlüğüyle kazandı!

Los Angeles Lakers çaylağı Austin Reaves, uzatmada 0.9 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle Lakers'a dün gece Dallas Mavericks'e karşı 107-104'lük galibiyeti getiren isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers çaylağı Austin Reaves, uzatmada 0.9 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle Lakers'a dün gece Dallas Mavericks'e karşı 107-104'lük galibiyeti getiren isim oldu.

Reaves'in Russell Westbrook'un asistiyle gelen bu basketi, gecede denediği altı üçlük içinde beşinci isabeti oldu:

"Yaklaşık bir saniye kalmıştı ve şut atmaktan başka bir çarem yoktu. Harika bir pastı ve şutumda da isabet bulabildim."

LeBron James 24 sayıyla oynarken, Westbrook 23 sayıyla, Anthony Davis ise sol dizindeki ağrıyla iki maç kaçırdıktan sonra geri dönerek 20 sayı ve 12 ribaundla oynayarak sezonda altıncı double-double'ıyla oynadı.

LeBron, maç sonrası bu basketle ilgili "Çaylak da dahil olmak üzere, sahada kim varsa güvenimiz tamdır. Bu son pozisyonda da bunu açıkça görmüş oldunuz." ifadelerini kullandı.


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