"Lakers, Reaves için 100 milyon dolar teklif gelse bile karşılayacak" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, bu yaz Austin Reaves için yaklaşık 100 milyon dolarlık herhangi bir teklifi karşılamaya hazırlandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Lakers, Reaves için 100 milyon dolar teklif gelse bile karşılayacak' iddiası
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27 Haziran 2023 14:17
Los Angeles Lakers'ın, bu yaz Austin Reaves için yaklaşık 100 milyon dolarlık herhangi bir teklifi karşılamaya hazırlandığı bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Lakers'ın neredeyse 100 milyon doları bulsa bile Reaves için gelecek her türlü kontratı karşılamaya hazır olduğunu söyledi:

"Lig kaynaklarına göre Lakers, Reaves'e gelecek herhangi bir teklifi her şekilde karşılayacak. En fazla dört yıllığı yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olmasına izin verilen maksimum teklif olsa bile."

Reaves, playofflarda Lakers için 16.9 sayı, 4.4 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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