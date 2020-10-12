Lakers, Quinn Cook'u arenada unuttu!

Los Angeles Lakers takım otobüsü, takımın point guardlarından Quinn Cook'u arenada unuttu, Cook, JR Smith'in Instagram canlı yayınında "geri dönün!" diyerek uyarı yaptı.
Cook'un yorumları arasında "Yüzük kazandıktan bir de geri mi yürüyeceğim", "Geri dönünnn" ve "U dönüşü yapın" vardı. O anda Smith ve ekibin geri kalanı, onun otobüste olmadığını anlamıştı. Takım arkadaşı Dion Waiters'ın esprileri arasında Smith Cook'tan uçakla geri dönmesini istedi.
The Lakers team bus forgot Quinn Cook at the arena so he went on JR's IG live and told them to come back 🤣
(via @TheRealJRSmith) pic.twitter.com/sthp7sjINB
— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020