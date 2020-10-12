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Lakers, Quinn Cook'u arenada unuttu!

Los Angeles Lakers takım otobüsü, takımın point guardlarından Quinn Cook'u arenada unuttu, Cook, JR Smith'in Instagram canlı yayınında "geri dönün!" diyerek uyarı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers takım otobüsü, takımın point guardlarından Quinn Cook'u arenada unuttu, Cook, JR Smith'in Instagram canlı yayınında "geri dönün!" diyerek uyarı yaptı.

Lakers, şampiyonluk yolunda Miami Heat'e karşı dün geceki 4-2'lik galibiyetinin ardından, kutlamalarına devam etmek için otellerine dönmeden önce, arenada kutlama yapmıştı. Ancak, Lakers otobüsü otele doğru hareket ederken, Cook arenada kalmıştı.

Cook yorum yaptığında ve Lakers ekibine kendisini arenada unuttuklarını hatırlattığında, Smith Instagram'da canlı yayındaydı.

Cook'un yorumları arasında "Yüzük kazandıktan bir de geri mi yürüyeceğim", "Geri dönünnn" ve "U dönüşü yapın" vardı. O anda Smith ve ekibin geri kalanı, onun otobüste olmadığını anlamıştı. Takım arkadaşı Dion Waiters'ın esprileri arasında Smith Cook'tan uçakla geri dönmesini istedi.

Daha çok bir rotasyon oyuncusu olan Cook, bu sezon birkaç iyi performans göstermişti. Bu sezon 44 maçta forma giyen ve 11 dakika ortalama yakalamış olan Cook, Portland Trail Blazers ve Heat'e karşı alınan farklı playoff galibiyetleri sırasında, birkaç dakika yer almıştı.


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