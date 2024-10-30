Lakers pivotu Koloko, NBA'den oynama izni aldı

Los Angeles Lakers pivotu Christian Koloko, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre NBA tarafından tıbbi olarak oynamaya hazır olması üzerine onay aldı ve bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lakers pivotu Koloko, NBA'den oynama izni aldı
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30 Ekim 2024 14:16
Los Angeles Lakers pivotu Christian Koloko, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre NBA tarafından tıbbi olarak oynamaya hazır olması üzerine onay aldı ve bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Kan pıhtısı problemi, Kamerunlu oyuncuyu 2023-24 sezonu boyunca parkelerden uzak tutmuştu.

24 yaşındaki Koloko, Eylül ayında Lakers ile iki yönlü bir anlaşma imzalamış olsa da, basketbol faaliyetlerine geri dönebilmesi için ligden onay alması gerekmişti.

Arizona Ünivesitesi'nde üç sezon geçirdikten sonra Toronto Raptors, Koloko'yu 2022 NBA Draftı'nda 33. sıradan seçmişti. Çaylak sezonunda Koloko, ortalama 3.1 sayı, 2.9 ribaund ve 1 blokla oynamıştı.

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