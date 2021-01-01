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Lakers pivotu Howard: "Yaşlı değiliz, tecrübeliyiz"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, Lakers'ın 'yaşlı' olmasıyla ilgili eleştiriler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, Lakers'ın 'yaşlı' olmasıyla ilgili eleştiriler hakkında konuştu.

Howard, yaz aylarında kadroya katılan oyuncular göz önüne alındığında, Lakers'ın 'yaşlı' bir takım olduğu konusundaki son tartışmalara katılmadığını söyledi.

Howard, Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında Lakers ekibinin "yaşlı" değil "tecrübeli" bir takım olduğunu belirtti:

"Bize yaşlı Lakers diyorlar. Biz yaşlı değiliz, tecrübeliyiz."

Lakers, Howard, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore ve Wayne Ellington ile sözleşme imzalamıştı ve bu oyuncuların altısı da 32 yaş ve üzerinde. Sadece Malik Monk (20) ve Kendrick Nunn (26) kadrodaki daha genç isimler.

Kariyerinde üçüncü kez Lakers formasına geri dönen Howard, 2020'de NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra ekiple ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.


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