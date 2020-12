Lakers oyuncuları, Schröder ve Harrell'dan dolayı heyecanlılar!

Los Angeles Lakers oyuncuları, yeni takım arkadaşları Dennis Schröder ve Montrezl Harrell ile ilgili heyecanlarını paylaştı.



Markieff Morris, Kyle Kuzma ve Jared Dudley, Lakers Daily'den Ryan Ward'a, Schröder ve Harrell'ın eklenmesinin takımı bu sezon şampiyonluğu tekrar etme çabasında destekleyeceğine inandıklarını belirttiler.



Kuzma, "Harika oyuncular. Onları aldığımıza sevindim. Bu ligde kendini kanıtlamış ve bir şampiyonluk organizasyonuna gelen adamlar. Açıkçası, yaptığımız işi iyice benimserlerse, bizim için başarılı olacaklardır." şeklinde konuştu.



Dudley, "Geçen yıl zayıf yönlerimizden biri olduğunu düşündüğüm bench grubunun, Schröder ve Montrezl'i de eklemenizle çok büyük bir güç haline geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Morris ise, Harrell hakkında "Saha dışında ve saha içinde oldukça azimli biri. Her gece en üst düzeyde rekabet eder. Her zaman oynamaya hazırdır. Her gece elinden geleni yapacak ve bizim de benchten buna ihtiyacımız var. Buna 72 maçlık sezon boyunca ihtiyacımız var. Takıma çok yardımcı olacak. Takıma bu tarz başka bir adam daha gelmiş oldu. Temastan asla kaçmıyor, sırtı dönükken her şeyi yapıyor. Resmen savaşıyor ve bu takımda da bize bu gerekli." açıklamasını yaptı.