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Lakers, Nuggets'ı son saniyede yıktı, 2-0 öne geçti!

Los Angeles Lakers, dün gece Batı Konferansı Finalleri serisinin 2. maçında, Denver Nuggets'ı 105-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, dün gece Batı Konferansı Finalleri serisinin 2. maçında, Denver Nuggets'ı 105-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmada sadece dört beraberlik ve sekiz liderlik değişikliği olmasına rağmen, son şuta kadar sonuç kesinleşmedi. Los Angeles, maçın 40 dakikasında liderliği elinde tutmuştu. Ancak son 18 dakikada skor, sürekli yedi sayılık bir fark içinde kaldı. Denver, 30 saniye kala bir sayı öne geçtiği, üç dakika kala başladığı 9-0'lık bir seri yakaladı.

Anthony Davis son saniyede maç kazandıran üçlüğü atmadan önce, takımlar üç kez liderliği değiştiler. Davis, ayrıca Lakers için son 10 sayıyı bulan da oyuncuydu. Los Angeles'ın kilit noktası, 44-31 kazandığı ribaund savaşıydı. Ek olarak, Lakers serbest atışlarının yüzde 95'inde isabet bulurken, Nuggets bu kategoride yüzde 75'te kaldı.

Lakers'taki en etkili oyuncu, 31 sayı, 9 ribaund, iki asist ve iki blok ile oynayan Davis oldu. LeBron James 26 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve iki blokla maçı tamamladı. Danny Green ve Kentavious Caldwell-Pope 11'er sayı, Rajon Rondo ise benchten dokuz asist kaydetti.

Nuggets'ta en etkili isim, 30 sayı, altı ribaund, dokuz asist ve dört top çalma ile oynamış olan Nikola Jokic'ti. Jamal Murray 25 sayı, altı ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki blok ile oynarken, başka hiçbir ilk beş oyuncusu, yedi sayının ötesine geçemedi. Paul Millsap altı sayı ve sekiz ribaund ile oynadı. Michael Porter Jr, 15 sayı ve 4 ribaund ile benche liderlik etti.

3. maç, Salı günü oynanacak.


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