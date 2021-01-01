Lakers, Nets ve Heat, Blake'in durumunu takip ediyor

Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Miami Heat'in, Detroit Pistons'dan ayrılabilecek olan Blake Griffin'in durumunu takip ettiği bildiriliyor.



Brandon 'Scoop B' Robinson'a göre, üç ekip Griffin'in durumunu izliyor: Lakers, Nets ve Heat. Griffin şu anda önümüzdeki sezon sonuna kadar devam eden, beş yıllığı 171 milyon dolarlık bir sözleşme içinde yer alıyor.



Blake, 12 Şubat'tan beri geleceğe dair ne yapacağı çözülene kadar kendisini kadro dışında bırakmaya karar veren Pistons'ın hiçbir maçında forma giymemişti.



Bu yıl maç başına 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip olan Griffin, istatistik bazında kariyerinin şu ana kadarki en başarısız sezonunu geçiriyor.



