"Lakers, Mo Bamba ile ilgileniyor" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Orlando Magic pivotu Mo Bamba ile ilgilendiği iddia edildi.



Bamba, bu sezon yalnızca 12 maçta oynayıp 5.6 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakaladığı Magic ekibinde sıkıntılı bir yıl geçiriyor.



New York Post'tan Marc Berman, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Bamba bu sezon sadece 12 maçta oynamıştı ve rotasyona sürekli girip çıkıyor. Bamba 22 yaşında ve Knicks, eski Texas Longhorns yıldızını almak için o Draft'ta yüksek sıralara çıkmak adına takas yapmaya bakıyordu. Lakers'ın da ilgisi olduğu bildiriliyor."



Sağ Aşil gerginliği nedeniyle önümüzdeki en az iki ila üç hafta boyunca kadro dışı kalacak olan Anthony Davis'in yerini doldurmak adına Lakers, bir pivot arayışında ve bir takas gerçekleştirmek için 25 Mart tarihine kadar vakti bulunuyor.



