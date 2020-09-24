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Lakers, LeBron'un az faul atışı yapmasından ötürü NBA'e başvurdu!

Los Angeles Lakers'ın, Denver Nuggets ile oynadığı Batı Konferansı final serisinde şimdiye kadar LeBron James'e verilen serbest atış girişimlerinin sayısıyla ilgili olarak NBA'e başvurduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Denver Nuggets ile oynadığı Batı Konferansı final serisinde şimdiye kadar LeBron James'e verilen serbest atış girişimlerinin sayısıyla ilgili olarak NBA'e başvurduğu bildirildi.

Koç Frank Vogel, muhabirlere şunları söyledi:

"Ligdeki doğru kanallarla, fauller konusunda iletişime geçmiş durumdayız. Bana göre çok agresif bir şekilde çembere gidiyordu, sadece bu kadar söyleyeceğim."

James, Batı Konferansı finallerinden önce bu playofflarda maç başına 7.6 kez serbest atış çizgisine geliyordu. Nuggets'a karşı ise, üç maçta sadece 10 serbest atış denemişti.

James, Salı günkü 3. maçta Denver'a karşı sadece iki serbest atış denemiş, bu da Jamal Murray'ye yaptığı bir flagrant faulün sonucuydu.

Liderlikleri 2-1'e düştüğü için, James ve Lakers bu akşam oynanacak 4. maçta, serinin kontrolünü yeniden eline almaya çalışacak.


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