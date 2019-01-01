Lakers, LeBron'a faul çalınmaması konusunu yetkililere taşıyacak

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçta serbest atış çizgisine gitmediği için hayal kırıklığını dile getirdi.



Maçı 30 sayı ile bitirmiş olan James, faul düdüğü çalınmadan 27 şut kullanmıştı.



James, durumla ilgili "Ben boyalı alanda yaşıyorum ve tam şurada koluma bakarsanız, bunlar son iki maçta olan dört ya da beş çizik ve hiç faul çalmadılar." şeklinde konuştu.



James, bu sezon maç başına ortalama 5.6 serbest atış deniyor ve bu, kariyerinin en düşük seviyesi.



Koç Frank Vogel ise, durumu lig yetkililerine taşıyacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sinir bozucu. LeBron tüm gece çembere gidiyor. Dokuz üçlük denemişti, ama tüm gece boyalı alandaydı. İlgili yerlerle bunun hakkında konuşacağız."



