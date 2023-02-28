Los Angeles Lakers'ın, LeBron James'in ayak sakatlığı nedeniyle birkaç hafta kaçıracağından korktuğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lakers'ın, Pazar günkü Dallas Mavericks galibiyeti sırasında sağ ayağından sakatlanan LeBron'un uzun bir süre parkelerden uzak kalmasından korktuğunu söyledi.



Charania, James'in sakatlık hakkında birden fazla görüşe başvuracağını, ancak Lakers'ın birkaç haftalık bir yokluğa hazırlandığını da sözlerine ekledi.



38 yaşındaki oyuncunun, bu gece Memphis Grizzlies'e karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği bir süre önce bildirilmişti.



James bu sezon 47 maçta 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalıyor.





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