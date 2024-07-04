Los Angeles Lakers'ın, bu yaz eski oyuncusu Kyle Kuzma'yı Washington Wizards'tan geri alabileceği iddia edildi.



Lakers bu yaz henüz büyük bir hamle yapmamış olsa da, son raporlar ekibin kadro için hala büyük hedefleri olduğunu gösterdi.



LakersDaily'den Anthony Irwin'e göre düşünülen hamlelerden biri ise Kuzma'nın Los Angeles'a dönüşü:



"Kaynaklara göre Lakers, Portland Trail Blazers ile Jerami Grant hakkında, Brooklyn Nets ile Cameron Johnson ve Dorian Finney-Smith hakkında, Toronto Raptors ile Bruce Brown hakkında ve Washington Wizards ile de Kyle Kuzma hakkında görüşmüş. Şu ana kadar lig ve takım kaynaklarına göre Lakers'la en yakından bağlantılı isimler bunlar."



28 yaşındaki oyuncu daha önce Lakers'ta dört yıl forma giymiş ve 2020'deki şampiyonluk maratonunun bir parçası olmuştu.



Lakers geçirdiği süre boyunca 15,2 sayı, 5,6 ribaund ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynayan Kuzma, 2020-21 sezonunda Wizards'a takas edilmişti.



Kuzma, Wizards'taki son sezonunda 22,2 sayı, 6,6 ribaund ve 4,2 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.





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