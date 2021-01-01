Lakers, Kuzma'ya olan takas ilgisini "ölçüyor"

Los Angeles Lakers'ın, rakip takımların Kyle Kuzma'ya olan ilgisini ölçmeye devam ettiği iddia edildi.



Lakers'ın, takımdaki dördüncü sezonunu tamamlayan 25 yaşındaki forvete olan ilgi düzeyini test ettiği bildirildi.



Bu yıl normal sezon maçlarının yarısından fazlasında benchten gelmiş olan Kuzma, sezon sona erdikten sonra, istikrarlı bir rol verilirse tüm potansiyelini nasıl gösterebileceğini anlatmıştı.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Kuz ile ilgili şunları söyledi:



"Kaynakların Bleacher Report'a verdiği demece göre Los Angeles, rakip takımların Kyle Kuzma'ya olan ilgisini ölçmeye devam ediyor, ancak Dennis Schröder NBA çevresinde daha yüksek bir takas değeri taşıyor."



Kuzma'nın geçen yılın sonunda imzaladığı ve sona ermesine üç yıl daha kalmış olan kontratı, 2023-24 sezonu için oyuncu opsiyonu içeriyor ve üç yılın her birinde 13 milyon dolar kazanacak.



