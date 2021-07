Lakers, Kuzma ve KCP'yi "neredeyse her takıma" teklif olarak sunmuş!

Los Angeles Lakers'ın, Kyle Kuzma ve Kentavious Caldwell-Pope'u "neredeyse her takıma" teklif olarak sunduğu bildirildi.



Lakers, kadrosunu geliştirmenin ve bir kez daha şampiyonluk için rekabet etmenin yollarını ararken bu yaz döneminde oldukça aktif hareket ediyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lakers, Kuzma ve Caldwell-Pope'u kendisinin konuştuğu 'neredeyse her takıma' teklif etmiş durumda.



Los Angeles'ın, Dennis Schröder'dan daha iyi bir point guard almak adına takas yapmak için bu oyunculardan birini veya her ikisini kullandığı düşünülse de, Wojnarowski'ye göre bu muhtemel değil:



"Ligde konuştuğum hemen hemen her takıma Kyle Kuzma ve KCP'yi teklif etmişler. Bu ikili ya birlikte, ya da ayrı ayrı teklif olarak sunulmuşlar. Bu, onlara Dennis gibi bir point guardı geri getirmeyecek. Kendisinin Chicago ve New York gibi seçenekleri var. Ben şahsen halen Lakers'ta kalması için bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum."



Lakers'ın adı, bu yaz döneminde şu ana dek birkaç oyuncuyla geçmişti ve bu isimler arasında Lonzo Ball, Chris Paul, Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Buddy Hield bulunuyor.