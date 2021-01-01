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Lakers koçu Handy: "Þampiyonluk, kaðýt üzerinde kazanýlmýyor"

Los Angeles Lakers'ýn yardýmcý antrenörü Phil Handy, Lakers'ýn kaðýt üzerinde iyi bir takým olsa da, saha içinde kimya oluþturmak için hala gidecek çok yolu olduðunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ýn yardýmcý antrenörü Phil Handy, Lakers'ýn kaðýt üzerinde iyi bir takým olsa da, saha içinde kimya oluþturmak için hala gidecek çok yolu olduðunu söyledi.

Bu yaz döneminde Lakers, Russell Westbrook, Carmelo Anthony ve Dwight Howard gibi eski ve mevcut All-Star isimlerin yaný sýra, Wayne Ellington ve Malik Monk gibi þutörler de alarak, ölü sezonun en dikkat çeken hamlelerini yapan takým olmuþtu.

Takýmýn kadroda çok sayýda yýldýzý olsa da, geçmiþte kimya eksikliðinden ötürü baþarýya ulaþamayan birçok benzer takým olmuþtu.

Handy, yakýn zamanda SiriusXM NBA Radio ile bu konu hakkýnda þu þekilde konuþtu:

"Kaðýt üzerindeki durumumuz bize þampiyonluk kazandýrmaz. O kaðýttaki isimler, olaðanüstü isimler... Ýþimizi yapmamýz ve uyum saðlamaya odaklanmamýz gerek. Bu adamlar fedakarlýk göstererek, beraber oynamanýn yollarýný bulmak zorundalar.

Kadroya baktýðýnýzda 'Lakers'ta bir sürü yýldýz var, kesin þampiyonlar' diyenler oluyor. Ama o iþler öyle olmuyor. Takým içi kimyayý oluþturma, ritmimizi bulma ve bir bütün olarak uyumlu olma açýsýndan yapacak çok iþimiz var."


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