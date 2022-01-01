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Lakers, Kendrick Nunn'ı "kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor"

Los Angeles Lakers'ın, sakat guardı Kendrick Nunn'ı sezon için kadro dışı bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, sakat guardı Kendrick Nunn'ı sezon için kadro dışı bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Nunn'a önümüzdeki hafta başka bir MR daha çekileceğini ve sezonun geri kalanında kenarda oturmasının beklendiğini açıkladı:

"Dizindeki kemik çürüğü nedeniyle tüm sezon boyunca oynamamış olan Kendrick Nunn'in bu hafta içinde MR için bir randevusu var. Ancak kaynaklar, rehabilitasyonuna devam etmek için sezonun geri kalanında oturmasının beklendiğini söylüyor."

Sakatlığı sebebiyle normal sezonda oynama fırsatı bulamayan Nunn, önceki yaz Lakers ile 2022-23 sezonu için oyuncu opsiyonlu iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.


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