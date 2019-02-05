Lakers karamsarlaşıyor, Pelicans daha fazlasını istiyor!

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Los Angeles Lakers'ın, Anthony Davis takası ile ilgili New Orleans Pelicans'la anlaşma durumunun yokuşa sürüldüğü söylendi.Takas konuşmalarının daha da tek taraflı hale gelmesiyle, Lakers ekibinin, Pelicans ile Davis için potansiyel bir anlaşma yapmak adına bir araya gelme konusunda karamsar hale geldikleri iddia edildi.Lakers'ın Lonzo Ball, Kyle Kuzma ve Brandon Ingram'ı içeren bir paket sundukları söylenmişti. Pelicans ise henüz Davis'in bulunduğu herhangi bir takas paketini karşı teklif yapmadı ya da önermedi.Pelicans'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lakers'tan son takas tarihinden önce Davis'i takas ile almak adına dört adet 1. tur ve 2. tur seçimleri de dahil olmak üzere "tarihi değerde draft hakları" istediği ve "normalden fazla ödeme yapmalarını" beklediği de iddialar arasına eklendi.