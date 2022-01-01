Lakers, Jordan ve Bazemore'u takaslamak istiyor!

Los Angeles Lakers'ın, DeAndre Jordan ve Kent Bazemore'u takaslamak istediği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, yakın zamanda Rajon Rondo'yu takasla Cleveland Cavaliers'a yollamış olan Lakers ekibinin, LeBron James, Anthony Davis ve Russell Westbrook'un etrafındaki kadroyu geliştirme amacıyla yapmak istediği bazı hamleleri şu şekilde açıkladı:



"Bir kadro boşluğu açmak için Rondo'yu zaten yolladılar ve şimdi bundan daha fazlasını yapmak istiyorlar. Konuştuğum bazı takımlara göre şu sıralar arayıştalar ve LeBron'un pivot olarak ilk beş başlaması ve Anthony Davis'in de yakında geri dönecek olmasıyla, DeAndre Jordan'ı takas etmek istiyorlar.



Bu hamleyi illa ki başka bir oyuncu almak için değil, kadroda yer açabilmek için yapmak istiyorlar. Kent Bazemore da diğer bazı takımlarla yaptıkları görüşmelerde yollamaya istekli oldukları söylenen başka bir oyuncu. Bence tek amaçları kadroda yer açmak.



Rondo hamlesi, Stanley Johnson'ın onun yerini doldurması için tasarlanmış gibi görünüyor olsa da, bir veya iki oyuncu için daha buyout piyasasına bakabilirler. Bunu nasıl çözeceklerini bulmaya çalışıyorlar."



4.5 sayı ve 5.7 ribaund ortalamalarına sahip olan Jordan, Lakers formasıyla bu sezon 18 maça çıkmış olsa da zaman içinde rotasyonun dışına düşmüş ve takımın son altı maçında forma giymemişti.



Bazemore ise bu sezon Lakers formasıyla yalnızca 22 maçta forma giymiş ve 4.3 sayı, 2.0 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



