Lakers, Jokic ve Murray'yi nasıl savunacak? Vogel açıkladı!

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Denver Nuggets ile Batı Konferansı Finalleri karşılaşmasında, takımın yıldızları Nikola Jokic ve Jamal Murray'yi nasıl savunabileceği hakkında konuştu.



Lakers koçu, öncelikle Nuggets'a playofflardaki genel performanslarından ötürü övgüde bulundu ve Los Angeles için kolay bir rakip olmayacaklarını söyledi:



"Batı Konferansı Finallerinde olmayı hak ediyorlar. Büyük özgüvenle oynuyorlar. Oynadıkları güven ve kanıtlamaya çalıştıkları, çok dikkat çekiciydi. Açıkçası, çok dirençli bir grup. Onları yenmek için gerçekten iyi oynamamız gerekecek."



"MURRAY, OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPTI"



Vogel, Nuggets yıldızı Murray'nin playoff performansları hakkında şunları söyledi:



"Bu playoff maratonu sırasında yapabildikleri gerçekten olağanüstü. Bence rotasyonlarında Will Barton'u kaybetmeleri ve Gary Harris'in bir süre sakat olması, Jamal'ın hücumda daha agresif olmasını ve bununla birlikte inanılmaz rakamlar ortaya koymasını sağladı. Görünüşe göre her playoff serisine girişimizde, ligin en sıcak oyuncusu bizim karşımıza çıkıyor."



"Savunmamızla ilk birkaç turda bizim için işe yarayan şeylere bağlı kaldığımızdan emin olmalı ve bunu bu seriye de uygulamaya çalışmalıyız."



"GEREĞİNDEN ÇOK YARDIM SAVUNMASI OLAMAZ"



Vogel ayrıca Denver'ın hücum tarzından ve Lakers'ın karşılaştığı diğer takımlardan ne kadar farklı olduğundan bahsetti:



"Karşılaştığımız bazı takımlardan farklı bir hücum yaklaşımları var. Her takımın, büyük oyuncuları nasıl yavaşlatacağı konusunda kendi zorlukları vardır. Playoffların bu noktasında, olay burada biter. Oynayacağımız her takımda, üç sayı şutörleri ve bench açısından kendilerini harika bir şekilde destekleyen oyuncular olacak. Bu takımın sahip olduğu şey de budur."



"Her ikisi de pas vermeye açık olan bu iki adamdan herhangi birine çok fazla yardım savunması getirirsek, geriye kalan adamlar son derece yüksek bir oranda üçlük sokabilirler ve yaptıkları da buydu. Yani aralarında bir seçim yapmamamız lazım. İkisini de yapmalıyız. En iyi opsiyonlarını ellerinden almalı ve topsuz alanda da onları kaçırmamamız gerekiyor."



"JOKIC, CİDDEN HER ŞEYİ YAPABİLİYOR"



Jokic'i kontrol altına almaya gelince, Vogel, Sırp pivotun benzersizliği hakkında şöyle konuştu:



"Ligin en eşsiz oyuncularından biri. Gerçekten her şeyi yapabiliyor. Sırtı dönükken büyük bir tehdit oluşturuyor. Topu şuta kalkmadan önce koyduğu yerde yakalama konusunda müthiş bir oyuncu, bu yüzden Jamal Murray'ye çok fazla ikili sıkıştırma getirirseniz ve top Joker'a kalırsa.. o da ligin en iyi karar vericilerden ve pasörlerinden biri."



Lakers ve Nuggets arasındaki 1. maç, Cuma günü oynanacak.