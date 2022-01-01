Lakers, Johnson'la yola devam etmek istiyor

Los Angeles Lakers'ın, 10 günlük anlaşmasının sona ermesinin ardından Stanley Johnson'ı kadroda tutmanın yollarını araştırdığı iddia edildi.



Johnson, 10 günlük bir anlaşmaya ekibe katıldığından beri Lakers için önemli bir rotasyon oyuncusuna dönüşmüştü.



Lakers, Rajon Rondo'yu takas ederek kadrosunda boş bir yer açmıştı.



Başantrenör Frank Vogel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Açıkçası, bana kalırsa Rob (Pelinka) gelecekte kadro boşluğunda sahip olacağımız bu esnekliğin değerini gördü." ifadelerini kullanmıştı.



