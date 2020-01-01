Lakers, Joe Harris'i hedef alabilir!

Los Angeles Lakers'ın 2020 serbest oyuncu döneminde Brooklyn Nets şutörü Joe Harris'i hedef alabileceği bildirildi.



Bleacher Report'tan Greg Swartz, bir makalesinde, Harris-Lakers eşleştirmesinin neden her iki taraf için de yararlı olabileceği ve Nets'in yaklaşan bu ölüsezonda kendisini neden bırakması gerekebileceğini, ayrıntılarla anlattı:



"Lakers kadrosundaki en çok üçlük kullanan on şutörden sadece biri, denemelerinin yüzde 38'inden fazlasında isabet buluyor: %39.4 ile Kentavious Caldwell-Pope. LeBron James gibi bir pasörü olan bir takım için, dış alanda daha kaliteli şutörlük gerekiyor.



Brooklyn Nets, NBA'deki en pahalı kadrolardan biri olmaya doğru hızlıca ilerliyor. Harris için yeni bir sözleşmeyi hesaba katmazsak, önümüzdeki sezon 141 milyon doların üzerinde taahhütlü maaşları var. Bu nedenle, gitmesine izin vermek zorunda kalabilirler.



Harris, James'in point guard, Anthony Davis'in de uzun forvet olduğu kadroda, topsuz alanda hareket ederek, alanı bu iki süperstar için boş bırakmasıyla harika bir uyum sağlayabilir."



Bu sezon üç sayı çizgisinin arkasından %41 isabetle 13.0 sayı ortalaması yakalamış olan Harris, NBA'deki en iyi ve en verimli şutörlerden biri olarak kabul ediliyor.



