Los Angeles Lakers, 2024-25 NBA sezonu için yeni başantrenör JJ Redick için bir araya getirdiği koçluk kadrosunu duyurdu.



Eski NBA başantrenörleri Nate McMillan ve Scott Brooks, Bob Beyer, Greg St. Jean, Lindsey Harding ve Beau Levesque'ün de aralarında bulunduğu yetenekli yardımcı koçlar arasında başı çeken isimler oldu ve ayrıca baş video koordinatörü Michael Wexler'a da yer verildi.



McMillan, 2023'te görevden alınmadan önce son olarak Atlanta Hawks'ı çalıştıran 18 senelik bir başantrenörlük deneyimine sahip. Eski oyuncu ayrıca iki Altın madalya kazanan ABD Milli takımı kadrosunda (2008, 2012) yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.



Brooks, 12 yıllık başantrenörlük deneyimiyle son olarak 2021'e kadar Washington Wizards'ın başında yer almış ve son üç sezonu Portland Trail Blazers'ta, Chauncey Billups'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak geçirmişti.



Bu iki büyük ismin dışında, Lakers ayrıca son iki sezonu Charlotte Hornets'ta geçiren ve 17 yıllık koçluk deneyimine sahip Bob Beyer'ı da kadrosuna kattı.



Jean, 2019'dan 2021'e kadar oyuncu geliştirme başkanı olarak görev yaptıktan sonra takıma geri döndü. Geçtiğimiz sezonu Frank Vogel'ın yönettiği Phoenix Suns'ta geçirmeden önce, Jean Dallas Mavericks'te Jason Kidd ile iki sezon yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.



Harding, Stockton Kings ile yaptığı çalışmalardan dolayı Yılın Koçu ödülünü aldığı G League'de zaferle dolu bir başantrenörlük sezonunun ardından Lakers'ın yardımcı antrenörü olarak seçilen ilk kadın koç oldu. Eski WNBA oyuncusu, geçen sezonu G League'teki takımın başantrenörü olarak geçirmeden önce Sacramento Kings'te dört sezon boyunca yardımcı antrenör ve oyuncu geliştirme antrenörü olarak görev yapmıştı.



Levesque, son dört sezonu LA Clippers'ta oyuncu geliştirme koordinatörü olarak geçirdi ve yardımcı antrenör olarak ilk kez görev alıyor olacak.



Wexler, geçtiğimiz sezonu Suns'ta yardımcı antrenör olarak geçirmişti ve son olarak 2023 WNBA sezonunda Minnesota Lynx'te üstlendiği baş video koordinatörlüğü rolünü üstleniyor olacak.





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