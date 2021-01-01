Lakers, Jared Dudley'ye koçluk teklifi yapmamış!

Los Angeles Lakers'ın eski veteran oyuncusu Jared Dudley'ye herhangi bir koçluk rolü teklifinde bulunmadığı iddia edildi.



Dudley, takımın soyunma odasındaki veteran varlığı olarak geçirdiği iki başarılı yılın ardından, geçtiğimiz hafta içinde Lakers'la yollarını ayırmıştı.



Substack'tan Marc Stein, bir yazısında Lakers'ın Dudley'e bir kadro yeri ayırmadığını açıkça belirttikten sonra, bir koçluk rolü teklifinde de bulunmadığını kaleme aldı:



"Lakers, Dudley'ye kadroda yer ayırmadığını açıkça belirttikten sonra, kalması için bir koçluk rolü de teklif etmedi.



Ancak gerçek şu ki, Mavericks'in Dudley'yi koç Jason Kidd'in en iyi üç yardımcısından biri olarak eski Suns başantrenörü Igor Kokoškov ve Sean Sweeney'nin yanına alacağına söz verdiği göz önüne alındığında, bir bench rolü kendisini Los Angeles'ta tutmak için muhtemelen yetersiz olurdu."



Tecrübeli oyuncu, eski Lakers asistanı Kidd ile birlikte Mavericks'in koçluk kadrosuna katılmıştı. İkili, Lakers'ın 2020 NBA şampiyonluğunu kazanan ekibinin bir parçasıydı.



