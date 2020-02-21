Lakers "J.R. Smith ile ilgileniyor" dendi, LeBron selam çaktı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski takım arkadaşı J.R. Smith'e Instagram üzerinden bir selam yolladı.Lakers'ın geçen sezondan beri serbest bir oyuncu olan Smith ile ilgilendiği bildirildiğinden, bu olay göründüğünden daha önemli kabul ediliyor:Önceki sezon J.R., Cleveland Cavaliers kendisini takımdan gönderene kadar ekiple 11 maçta oynamıştı. Takım, bir takas ortağı bulamadıktan sonra kendisini serbest bırakmıştı.Smith, önceki sezon Cavs ile maç başına ortalama 6.7 sayı ile oynamşıtı. LeBron ile bir ilişkisi ve geçmişi olduğu için, her zaman Lakers ile bağlantılı olacağı düşünülüyor ve ekibin LeBron James ve Anthony Davis ile birlikte kullanabileceği, başka bir şutör olarak görülüyor.J.R.'ın NBA kariyeri ortalamaları 12.5 sayı, 3.2 ribaund ve 2.1 asist şeklinde.