New York Times'dan Marc Stein, veteran şutör guard J.R. Smith'in Los Angeles Lakers ile bir yıllık anlaşma imzalamasının beklendiğini söyledi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Stein'ın raporunu doğruladı:



"ESPN'e göre, serbest oyuncu guard J.R. Smith ve Lakers, bir anlaşmanın son adımları üzerine uğraşıyorlar ve Smith, Orlando'daki sezonun devamı için kadroya eklenecek."



34 yaşındaki Smith, geçtiğimiz beş sezonun bir kısmını Cleveland Cavaliers ile geçirdikten sonra Temmuz 2019'da serbest kalmıştı.



Smith, NBA'in koronavirüs nedeniyle dört aylık ertelenmesinin ardından NBA, Orlando'daki sezona dönüş planının bir parçası olarak, kadroların 15 oyuncudan 17'ye genişlemesi duyurulduğunda, bu sezon bir opsiyon haline gelmişti.



2018-19 sezonunda sadece 11 maçta ortalama 6.7 sayı, 1.6 ribaund ve 1.9 asistle oynayan Smith, Cavs kendisini sezonun geri kalanı için devre dışı bırakmadan önce, en son 19 Kasım 2018'de bir maçta yer almıştı. Önceki sezon 80 maçta oynamış ve 61 kez ilk beş başlamıştı. Ortalama 8.3 sayı, 2.9 ribaund ve 1.8 asist kaydetmişti.



Cleveland'da geçirdiği süre boyunca, Smith dört NBA Finalinde oynamış ve 2016 yılında takım tarihinde ilk ve tek şampiyonluk kazanan kadronun bir parçasıydı.



Smith'in bazı eksiklikleri olsa da, gününde olduğunda üçlük çizgisinin gerisinden maçların seyrini değiştirebilen tehlikeli bir şutör. Kariyeri için yüzde %37.3'lük bir üçlük isabeti oranına sahip ve 1.929 üç sayı isabeti ile, aktif kariyer listesinde sekizinci sırada.



