Lakers'ın yıldız dörtlüsünden 99 sayı!

Los Angeles Lakers'ın LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook ve Carmelo Anthony'den oluşan yıldız dörtlüsü, dün gece konuk ettiği Houston Rockets'a karşı alınan 119-117'lik galibiyette toplam 99 sayı kaydettiler.



LeBron 30 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Westbrook 27 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle, Davis 27 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 3 blokla, Anthony ise benchten 15 sayı ile maçı tamamladı:



