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Lakers'ın yardımcı koçu Hollins, takımdan ayrıldı

Eski NBA başantrenörü Lionel Hollins, Los Angeles Lakers'ta koç Frank Vogel'in kadrosunda asistan olarak görev yaptığı iki yılın ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA başantrenörü Lionel Hollins, Los Angeles Lakers'ta koç Frank Vogel'in kadrosunda asistan olarak görev yaptığı iki yılın ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.

67 yaşındaki koç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerimin bu bölümü sona ermiş olsa da, bazı zor zamanları olan ve şampiyonlukla sonuçlanan güzel bir yolculuk oldu ve hayatımın sonraki bölümünde başka bir şampiyonluk takımı kurmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hollins, eski adıyla Vancouver Grizzlies ve Brooklyn Nets ile geçirdiği başantrenörlük sürecinde 262-272'lik (.491) bir derece yakalamıştı ve 2019 yılında Lakers'ta Vogel'ın ekibine katılarak, takımın 2020 şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.

Lakers, bu yaz yardımcı antrenörleri arasında büyük bir değişim yaşadı. Jason Kidd, Dallas Mavericks'in başantrenörü olmak için ayrılırken, eski Grizzlies ve New York Knicks başantrenörü David Fizdale'in Vogel'ın kadrosuna katıldığı bildirilmişti.


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