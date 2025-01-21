Los Angeles Lakers'ın, Jarred Vanderbilt'i takas etmek için 1. tur draft seçimini dahil etmesi gerektiği iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın Vanderbilt'i içeren bir takas paketi karşılığında değerli bir parça alabilmesi için, başka bir oyuncuyla birlikte 1. tur draft seçimini de dahil etmeleri gerektiğine inandığını belirtti:



"Lakers'ın Vando'yu gönderebilmek için muhtemelen ona ek olarak bir 1. tur draft seçimini de dahil etmesi gerekecek. Vazgeçtiğiniz diğer şeyleri unutun... Tek sorun, bunun işe yaraması için aslında bir birinci tur seçimi, Rui Hachimura ve bir oyuncu ve ardından muhtemelen Vando'nun maaşını üstlenmek için Toronto veya Chicago'ya bir birinci tur seçimi verilmesi gerekeceği.



Kontratının bitimine üç yılı daha var. Hücumda sınırlı bir oyuncu, birçok sakatlıkla uğraştı ve birçok kişi bunu çok olumsuz bir sözleşme olarak görüyor, yani burada işi karıştıran faktör bu."



Vanderbilt an itibariyle Lakers ile dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir sözleşme altında ve 25 yaşındaki oyuncunun 20 dakikada 5,2 sayı, 4,8 ribaund ve 1,2 asist ortalaması bulunuyor.



Lakers'ın yedek pivot arayışını devam ettirdiği süreçte, Vanderbilt ve Hachimura'yı takas bloğuna koydukları biliniyordu.



