Lakers'ın radarında CP3 ve Westbrook var!

Los Angeles Lakers'ın kadrosuna veteran bir point guard almakla ilgilendiği ve Phoenix Suns yıldızı Chris Paul ile Washington Wizards guardı Russell Westbrook'un listede yer aldığı iddia edildi.



Paul'un kontratı, gelecek sezon için 44.2 milyon dolarlık bir opsiyon içeriyor ve bu opsiyonu 1 Ağustos'a kadar kullanıp kullanmayacağına karar vermesi gerekiyor. Los Angeles'a gitmesi için ise, bu opsiyonu reddetmesi ve serbest oyuncu olduktan sonra, Lakers ve Suns ekipleri arasında bir imza-ve-takas işlemi gerçekleşmesi gerekiyor.



CP3'nin, Lakers yıldızı LeBron James'in uzun zamandır yakın bir arkadaşı olduğu biliniyor.



Westbrook'un kadroya eklenmesiyle ilgili görüşmelerin, bu yaz serbest oyuncu olacak Lakers guardı Dennis Schröder'i içeren bir imza ve takas işlemi içerdiği söylendi. Bu takasın aynı zamanda Lakers forveti Kyle Kuzma ve Talen Horton-Tucker'ı da içerebileceği açıklandı.



Paul gelecek sezon için maaşını garanti altına alırsa, Phoenix ile 2022-23 sezonu için başlayacak bir kontrat uzatma görüşmesi yapmaya hemen hak kazanacak.



Paul ve Westbrook, 2019'da birbirleri için takas edilmişlerdi.



