Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley'in sezonun geri kalanında oynamamayı tercih etmesiyle, serbest oyuncu J.R. Smith'in muhtemel olarak yerine geçebilecek güçlü bir aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.



Haber, ESPN'den Adrian Wojnarowski'den geldi:



"Kaynakların ESPN'e bildirdiğine göre, Serbest oyuncu J.R. Smith, Lakers kadrosunda Avery Bradley'in yerine önde gelen bir aday olarak ortaya çıktı."



Bradley, Florida'daki bubble ortamına katılma konusunda kararsız kalmıştı ve bugün, katılmama kararını doğrulamıştı. Bradley ortalama 8.6 sayı, 2.3 ribaund ve 1.3 asistle oynuyordu.



34 yaşındaki Smith, NBA'de en son 2018-19 sezonunda forma giymişti ve Cleveland Cavaliers için sadece 11 maç oynamıştı. Smith'in benchten gelerek LA için verimli dakikalar sağlaması bekleniyor.



Ayrıca geçmişte LeBron James ile takım arkadaşı olan J.R., Lakers kendisini almaya karar verirse, yeni takımıyla geçiş sürecinin daha kolay olacağı tahmin ediliyor.



