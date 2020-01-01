Lakers, Howard'ın sezona devam etmesini umuyor

Los Angeles Lakers'ın, Dwight Howard'ın sezonun Orlando'daki devamına katılacağını umduğu ve bu yüzden kendisinin yerini alacak bir oyuncu aramayacağı açıklandı.



Koç Frank Vogel, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Destekleyici telefon görüşmeleri ve mesajlarla, Dwight ile tamamen iletişim halindeyiz. Henüz katılım düzeyinin ne olacağını bilmiyoruz. Oynamak istiyor. Katılmasını umuyoruz. Sonunda neye benzeyeceği konusunda ligle birlikte çalışması konusunda, hafifletici bir durumu var. Ama Orlando'da bize katılabileceği konusunda umutlu ve iyimseriz."



Howard'ın şu anda Georgia'da ailesiyle beraber olduğu ve NBA'in Orlando'ya katılacak tüm oyunculardan yapmasını istediği ev karantinasını ve test protokolünü uyguladığı açıklandı.



Howard'ın altı yaşındaki oğlu David'in annesi, geçtiğimiz Mart ayında Calabasas'taki evinde vefat etmişti ve Howard bir baba olarak sorumluluklarını dengelerken, aynı zamanda ABD'deki sosyal huzursuzluktan derinden etkileniyor.



