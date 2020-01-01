Lakers, Heat'e karşı seride 3-1 öne geçti!

Los Angeles Lakers, Orlando'da oynanan NBA Finalleri serisi 4. maçında Miami Heat'i 102-96 mağlup ederek, seride 3-1 öne geçti.



Lakers, dün geceki karşılaşmaya Heat'e seride meşru bir umut vermekten bir mağlubiyet uzakta olduklarını bilerek, Jimmy Butler'ın Miami için iki maç üst üste bir katalizör olmasına izin vermeyeceklerinden emin olarak geldi. Ayrıca koç Erik Spoelstra'nın kadrosunun, boyun sakatlığından dönen Bam Adebayo'dan oldukça ihtiyaç duyulan takviyeyi alacağını da biliyorlardı. Los Angeles, ilk çeyrekte 27-22'lik bir üstünlükle başlarken, Heat, ilk yarının bitiminde bu farktan üç sayı düşürdü.



Tyler Herro, Duncan Robinson ve hatta Jae Crowder bile, Los Angeles'ın farkı çok fazla açmasını engellemeye yardımcı olacak şekilde ikinci yarı da aynı derecede rekabetçi oynadılar. Ancak sonuçta, Lakers'tan Rajon Rondo ve Anthony Davis'in nakavt darbeleri şeklinde tanımlanabilecek bir çift basketleri olmuştu.



LeBRON, TAKIMIN YİNE EN SKORERİ



Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve bir top çalma ile oynarken, Anthony Davis 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 4 blok ve bir top çalma ile maçı bitirdi. Kentavious Caldwell-Pope 15 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile oynarken, Danny Green 10 sayı, iki ribaund, iki top çalma ve bir asist kaydetti. Markieff Morris ve Kyle Kuzma, benchten gelerek 9'ar sayı kaydettiler.



Heat'te Butler 22 sayı, 10 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve bir blok ile oynarken, Herro 21 sayı, yedi ribaunt, üç asist ve bir top çalma kaydetti. Robinson 17 sayı atarken, Adebayo 15 sayı, yedi ribaund, bir asist ve bir top çalma ile oynadı.



5. maç Cuma gecesi oynanacağından ötürü, iki takım da yeniden toparlanmadan önce fazladan bir gün izin almış oluyor.



