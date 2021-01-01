Lakers, guard rotasyonunda derinlik arıyor!

Los Angeles Lakers'ın 2021 son takas tarihi öncesinde, guard rotasyonuna derinlik katmak istediği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Lakers'ın hedefiyle ilgili şunları söyledi:



"Lakers, bir guard için bazı görüşmelere dahil oldu."



Windhorst ayrıca, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın, Frank Vogel'in ekibine katılma olasılığına da değindi:



"Büyük hedefleri, Cleveland Cavaliers tarafından serbest bırakılması durumunda, Andre Drummond. Andre Drummond'ı almak için sıranın en önünde olmayı umuyorlar.



Kısa vadede topu kontrol edecek birini bulma konusunda bu durum kendilerine yardımcı olmayacak, fakat LeBron James ve Anthony Davis'in yokluğunda bir süreliğine skor üretmelerine yardımcı olabilir."



LeBron, ayak bileği burkulması nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalmıştı. Davis ise kalf zorlanması nedeniyle bir süredir oynamıyor.



Drummond, Cavs ekibi kendisini takas yoluyla göndermesi öncesi kadro dışı bırakmadan önce, maç başına 17.5 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları yakalıyordu.



