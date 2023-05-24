Los Angeles Lakers'ın, bu yaz Atlanta Hawks yıldızı Trae Young için bir hamle yapmayı düşündüğü iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers yönetiminin bu yaz Young için sunulabilecek "varsayımsal bir takas teklifinin" neleri içerebileceği konusunda ekip içinde "bazı tartışmalar" yaptığını aktardı.



Lakers'ın 2022-23 sezonu, Pazartesi gecesi Batı konferansı finallerinin 4. maçında Denver Nuggets'a 113-111 yenilmesiyle ve seride 4-0 süpürülmesiyle sona ermişti.



24 yaşındaki Young, beş yıllık NBA kariyeri boyunca yakaladığı 25.5 sayı, 9.3 asist, 3.7 ribaund ortalamaları ile ligin en dinamik guardları arasında bulunuyor.



Young bu sezon All-Star seçilmese de, Doğu Konferansı'nda 7. sıradan playofflara katılan Hawks ekibi için maç başına 26.2 sayı, 10.2 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



