Lakers, gözüne Josh Richardson'ı kestirdi!

Los Angeles Lakers'ın, Boston Celtics guardı Josh Richardson'ı takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Lakers'ın "Boston'daki Josh Richardson'ı takas etmeye çabaladığı söylenen en son takım" olduğunu açıkladı.



MassLive.com'dan Brian Robb, Celtics'in Richardson için Lakers'tan bir teklif aldığını bile bildirdi:



"Takım, birkaç haftadır etkili bir veteran bulma umuduyla Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn ve gelecekteki bir ilk tur draft hakkını takasa açmıştı ve iddialara göre, Richardson için Horton-Tucker ve gelecekteki draft hakkının teklif edildiği söyleniyor.



Boston eğer Horton-Tucker'ın tavanının yüksek olduğuna inanıyorsa, bu tür bir paket onları ikna edebilir."



Bu yıl %40 üçlük isabeti ile 9.9 sayı ortalamasına sahip olan Richardson'ın bu sezon 11.6 milyon dolarlık, önümüzdeki sezon ise 12.2 milyon dolarlık yüksek olmayan bir kontratı bulunuyor.



