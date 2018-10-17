Lakers, gençlerini 2020'de de takımda tutacak

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Los Angeles Lakers, 2019-20 sezonu için Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram ve Kyle Kuzma üzerinde takım opsiyonlarını kullanarak bu isimleri takımda tuttu.Lonzo, 2017-18 sezonunda 52 maçta 10.2 sayı, 7.2 asist, 6.9 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalamıştı.Hart, 63 maçta forma giydi ve 23.2 dakika ortalamayla 7.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.3 asist rakamlarını tutturmuştu.Ingram 59 maçta 16.1 sayı ortalaması yakalayarak, bu alanda takımın en iyisi konumundaydı ve bunun yanına 5.3 ribaund ve 2.9 asist rakamlarını da ekledi.Kuzma ise ilk çaylak beşine seçildiği sezonda Ingram gibi 16.1 sayı ortalaması yakalamış ve bunun yanına 6.3 ribaund ile 1.8 asist de eklemişti.