Los Angeles Lakers'ın boştaki kadro yeri için Isaiah Thomas, Darren Collison ve Mike James ile çalıştığı bildirildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Lakers, point guard rotasyonunda Russell Westbrook ve Kendrick Nunn'ın arkasında yer alabilecek başka bir oyuncu arıyor:



"İddialara göre Los Angeles Lakers, kadroyu daha derinlemesine doldurmak adına aktif olarak araştırma yapıyor ve yakın zamanda bunu Isaiah Thomas, Darren Collison ve Mike James ile beraber çalışarak gerçekleştirdi.



İddiaya göre bir imza yakın değil. Lakers, son birkaç kadro yeri için savaşmaları amacıyla oyuncuları antrenman kampına getirmeyi de tercih edebilir.



12 oyuncusu garantili sözleşmeli olan Lakers, esnekliği korumak için 2021-22 sezonuna 14 oyuncuyla girecek. Her takım en fazla 15 oyuncu ve iki yönlü kontratı olan oyuncu bulundurabiliyor."



Haynes'e göre Thomas, Salı günü Los Angeles'ta LeBron James ve Westbrook ile beraber çalıştı.



Thomas, 2017-18 sezonunda Lakers forması giymişti. 2018-19 sezonundan sonra emekli olan Collison'ın, geri dönüş yapmakla ilgilenebileceği söylenmişti ve Mike James ise geçtiğimiz sezonun sonunu Brooklyn Nets ile geçirmişti.



