Lakers ekibi Russ'ı takaslamadı, 'buy-out' piyasasına bakacak

Los Angeles Lakers'ın son takas gününde herhangi bir işlem yapamaması sonrası, 'buy-out' piyasasına odaklanacağı belirtildi.



Sınırlı opsiyonları ve finansal esnekliğiyle Lakers, dün gece NBA'in son takas saati sona ermeden önce herhangi bir hamle yapamadı ve kadroya yapılacak herhangi bir ilavenin, sözleşmeleri ödenmiş olan oyuncularla gerçekleşmesi gerekecek.



Lakers koçu Frank Vogel, Çarşamba gecesi Portland Trail Blazers'a karşı alınan mağlubiyetin ardından, takımın daha iyi olmanın yollarını arayacağını ve mümkün olursa bir hamlenin kesinlikle yapılacağını belirtmiş olsa da, herhangi bir işlem gerçekleşmedi.



RUSS'IN KONTRATI, TAKASINI ÇOK ZOR KILIYOR



Birçok kişi tarafından geçtiğimiz gece takas edilmesi en çok beklemiş olan Russell Westbrook, bu sezon 44 milyon dolarla NBA'in en yüksek maaşlı oyuncularından biri konumunda ve gelecek sezon kontratındaki opsiyonu kullanırsa, Houston Rockets point guardı John Wall dışında başka bir oyuncuyla takası neredeyse imkansız düzeyde. Rockets'ın olası bir işlemde Lakers'ın 2027'deki ilk tur draft hakkını dahil etmesini istediği bildirilmişti.



Lakers ayrıca 21 yaşındaki Talen Horton-Tucker'ı ve diz sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen guard Kendrick Nunn'ı da takasa açmıştı.



Birden fazla takımdan NBA muhabiri, Horton-Tucker'ın isminin çok fazla geçse de yeterli ilgiyi görmediğini belirtmişlerdi.



