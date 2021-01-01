Lakers efsanesi Elgin Baylor vefat etti!

Los Angeles Lakers efsanesi ve Hall of Fame oyuncu Elgin Baylor'ın, 86 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.



1958-1971 yılları arasında Minneapolis/Los Angeles Lakers forması giyen ve 11 kez All-Star seçilmiş olan efsane Lakers oyuncusunun vefatının, doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.



Elit bir skorer olarak bilinen Baylor, 1961-62 sezonunda 38.3 sayı ortalaması yakalamış ve diğer iki sezonda da 34 sayı ortalamasını geçmişti.



Oyuncu olarak emekli olduktan sonra Baylor, 1976–1979 yılları arasında New Orleans Jazz'in başantrenörü olmadan önce, birkaç yıl yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.



Baylor ayrıca 1986'dan itibaren 22 yıl boyunca LA Clippers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmış ve 2006'da NBA'de Yılın Yöneticisi seçilmişti.



