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Lakers, Drummond'ın LeBron ve Davis ile uyumunu beğeniyor

Los Angeles Lakers'ın, kadrosuna yeni kattığı pivotu Andre Drummond'ı bu sezondan sonra kadroda tutmaya meyilli olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, kadrosuna yeni kattığı pivotu Andre Drummond'ı bu sezondan sonra kadroda tutmaya meyilli olduğu bildirildi.

Hoops Analysis'den Evan Massey'e göre Lakers, Drummond'ın LeBron James ve Anthony Davis ile uyumunu beğendiğinden ötürü, kendisiyle yeniden anlaşma imzalama olasılığını tartışacak:

"Lakers, Andre Drummond ile yaz döneminde yeniden anlaşma imzalamayı tartışmayı planlıyor ve LeBron James ve Anthony Davis ile olan uyumunu beğeniyor."

Drummond, son şampiyonun frontcourt rotasyonunu güçlendirmek için, son takas tarihinden önce Lakers ile anlaşma imzalamıştı.


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