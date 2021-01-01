Lakers, Drummond'ı Gasol'un önünde ilk beş başlatacak

Los Angeles Lakers'ın, Andre Drummond'ı pivot rotasyonunda Marc Gasol'un önünde ilk beş başlatmasının beklendiği açıklandı.



Koç Frank Vogel, Lakers'ın Drummond'la anlaşma imzalamadan önce rolü hakkında yaptıkları sohbetle ilgili herhangi bir detay vermedi:



"Onunla bizzat konuşmuştum. Bu durumla ilgili gerçekten heyecanlı. Onun gerçekten heyecanlandığını, hatta bizim kadar heyecanlı olduğunu söylemek dışında, bu özel görüşmelerin detayına çok fazla inmek istemiyorum. Bence ekibimiz çok daha iyi hale geldi."



Her iki durumda da, Drummond'ın Lakers'ta, Cleveland Cavaliers'daki dönemine göre daha az dakika ve top kullanma miktarına sahip olması bekleniyor.



The Athletic'e göre, Gasol'un Lakers tarafından serbest bırakılması ise beklenmiyor.



