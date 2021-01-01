Lakers, Derrick Rose'u almak için "ciddi bir tehdit"

Los Angeles Lakers'ın bu yaz döneminde New York Knicks guardı Derrick Rose'u kadrosuna katmayı düşüneceği iddia edildi.



NBA Analysis Network'ten Evan Massey'ye göre, bu yaz serbest kalacak olan Rose'un hem Knicks hem de Lakers'ın ilgisini çekmesi bekleniyor:



"Knicks, (Derrick) Rose'u bir veya iki yıl daha tutmayı kesinlikle çok isterdi. Takıma çok uyumluydu ve Tom Thibodeau da onu kadroda tutmak istiyor.



Bununla birlikte, Dennis Schröder'in şehirden ayrılmasıyla yeni bir point guard arayan Lakers da dahil olmak üzere, kendisinin birçok talibi olacak. Los Angeles, Rose'u almak için ciddi bir tehdit oluşturuyor."



Rose, Detroit Pistons takasının ardından Knicks ile 35 maçta forma giymiş ve 14.9 sayı, 4.2 asist ile 2.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



32 yaşındaki oyuncu New York'un Doğu'da dördüncü sırayı almasına ve takımının Atlanta Hawks'a (4-1) kaybettiği playofflara yükselmesine yardımcı olmuştu. Rose, Hawks'a karşı oynadığı seride 9.4 sayı, 5.0 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Lakers'ın ise, playoffların ilk turunda elenmesi sonrası kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.



