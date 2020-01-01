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Lakers, Davis'ten sonra Jimmy Butler'ı istemiş!

Los Angeles Lakers'ın, New Orleans Pelicans'tan Anthony Davis'in takas edilmesini takiben, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı almayı düşünmüş olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, New Orleans Pelicans'tan Anthony Davis'in takas edilmesini takiben, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı almayı düşünmüş olduğu bildirildi.

Orange County Register'dan Kyle Goon'a göre Lakers, sınırsız bir serbest oyuncu olan Butler'ı imzalamak istemişti.

Yine de takım, Heat ile bir imza ve takas anlaşması yoluyla hızlı bir şekilde imza atan Butler ile bir görüşme yapmamıştı.

Goon, raporunda, "Heat Kültürü'nün temel parçası, Lakers kültürünün bir parçası olabilirdi. Lakers, Anthony Davis için takas yaptıktan sonra açtıkları maksimum maaş boşluğunu nasıl kullanacaklarını düşündüklerinde, Jimmy Butler bir seçenek olarak tartışılmıştı." ifadelerini kullandı.

Lakers, NBA Finallerinde Butler ve Heat ile karşılaşacak ve 1. maç, Çarşamba gecesi TSİ 04.00'te oynanacak.


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