New York Knicks pivotu Nerlens Noel, eski menajeri Rich Paul'un, Houston Rockets, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers'tan kendisi için gelen telefonlara yanıt vermediğini iddia etti.



Noel, bugün NBA'deki en güçlü menajerlik şirketlerinden biri olan Klutch Sports ve Paul ile yasal bir savaşa girmiş durumda. Paul'un, Noel'in geçtiğimiz yaz dönemlerinde birkaç takımla pazarlık yapmasını engellediği iddia ediliyordu.



SportsNet New York'tan Ian Begley'e göre Paul, iddiaya göre üç takımdan gelen çağrılara cevap vermedi:



"Dava dilekçesinde, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers ekiplerinin, Noel'i önceki sezonlarda serbest oyuncu olarak kadrolarına katmakla ilgilendiği belirtiliyor.



Ancak iddiaya göre Noel'in bunlardan habersiz olduğu, çünkü Paul'un bu ekiplerden gelen aramalara yanıt vermediği söyleniyor. Ayrıcai eski Sixers koçu Brett Brown'ın Noel'i Philadelphia'nın ilgisi hakkında bilgilendirdiği de yer alıyor."



58 MİLYON DOLARLIK POTANSİYEL KAYIP!



2017'de Paul'u temsilcisi olarak işe alan Noel, maaşında 58 milyon dolarlık potansiyel bir kayba uğradığını belirtmişti. Noel'in eski menajeri Happy Walters, Paul'un Noel'i 2017'de Dallas Mavericks'ten gelen 70 milyon dolarlık teklifi reddetmeye teşvik ettiğini iddia etmişti.



Knicks pivotu, Walters ile ilişkisini sonlandırarak Ağustos 2017'de Paul ile anlaşmaya karar vermiş, ardından Mavs'in 2017-18 sezonu için yaptığı kontrat teklifini kabul etmişti.



Mavs'in Noel'e yaptığı teklifin, kendisi Klutch Sports bünyesi altındayken hala geçerli olup olmadığı ise bilinmiyor.



