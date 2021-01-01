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Lakers dahil dört takım, Ennis'i gözüne kestirdi!

Serbest oyuncu James Ennis'in, Los Angeles Lakers da dahil olmak üzere dört takımdan ilgi gördüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu James Ennis'in, Los Angeles Lakers da dahil olmak üzere dört takımdan ilgi gördüğü bildirildi.

Lakers'ın, Ağustos ayından bu yana takımla adı geçen James Ennis III'ü hala izlediği iddia edildi. 31 yaşındaki kısa forvet, Twitter'da Lakers'a katılması gerektiğini söyleyen bir yorumu beğenerek bu spekülasyonları alevlendirmişti.

HoopsHype'dan Michael Scotto'nun bir başka raporuna göre, Lakers'ın Ennis'e ilgisi halen devam ediyor ve Portland Trail Blazers, Chicago Bulls ve Orlando Magic'in de diğer ilgilenen takımlar arasında yer aldığı söyleniyor.

En son Magic forması giyen Ennis, geçtiğimiz sezon 41 maçta ortalama 24 dakika sahada kalarak 8.4 sayı, 4.0 ribaund ve 1.5 asist istatistiklerine ulaşmıştı.


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