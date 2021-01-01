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Lakers dahil altı takım, Sexton ile ilgileniyor!

Los Angeles Lakers'ın, önümüzdeki ölü sezonda Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ı hedef alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, önümüzdeki ölü sezonda Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ı hedef alabileceği iddia edildi.

Hoops Wire'dan Sam Amico'ya göre Lakers, New Yor Knicks ve Miami Heat ile birlikte Sexton için takas yapmaya çalışacak takımlar arasında olacak:

"Hoops Wire kaynaklarına göre Heat, Knicks, Pelicans, Pacers, Thunder ve Lakers, Sexton takasını değerlendiren takımlar arasında yer alıyorlar.

Kaynaklar, bu gruptaki bazı takımların, Sexton takasının işlemesine yardımcı olmak için Cavs'in uzun forveti Kevin Love'ın sözleşmesini üstlenmeye istekli olacaklarını söyledi.

Diğerleri, bir anlaşmayı kolaylaştırmak için üçüncü taraflara ulaşabilirler. Görünüşe göre hepsi keşif aşamasında ve henüz gerçek bir teklife benzeyen herhangi bir şeyi bir araya getirmiş değiller."

Sexton geçtiğimiz sezon 24.3 sayı, 3.1 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarla oynamıştı ve şimdi ise çaylak ölçeğinde bir sözleşme uzatması için uygun durumda.


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