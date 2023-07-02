Lakers, D'Angelo Russell'ı takımda tuttu!

Los Angeles Lakers'ın, D'Angelo Russell'ı iki yıllığı 37 milyon dolarlık bir kontratla takımda tuttuğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, D'Angelo Russell'ı takımda tuttu!
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02 Temmuz 2023 01:06
Los Angeles Lakers'ın, D'Angelo Russell'ı iki yıllığı 37 milyon dolarlık bir kontratla takımda tuttuğu belirtildi.

Lakers'a sezon ortasında katılan 27 yaşındaki oyun kurucu, normal sezonda 17, playofflarda ise 15 maçta forma giymişti.

Russell normal sezonda 17,4 sayı ortalaması yakalamış olsa da, playofflarda performansı düşmüş ve bu ortalama 13,3 sayıya gerilemişti.

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